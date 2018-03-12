Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a, 24. haftasında ise evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybeden Fenerbahçe, 4 maçtır yenilmeyen Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı!

alatyaspor 1-0 öne geçti ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Gelişen atakta direkten dönen topta Adem Büyük'ün çektiği şut ağlarla buluştu ancak pozisyonun öncesinde yan hakem Adem için ofsayt bayrağını kaldırmıştı ve gol geçerli sayılmadı.





Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe



























































































































Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, 34. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan organize şekilde kullanılan korner sonrasında topla buluşan Nabil Dirar'ın ceza sahasının dışından çektiği şuta Mehmet Topal dokundu. Milli futbolcunun dokunuşunu çıkarmayı başaran Ertaç'ın müdahalesinde top Roman Neustadter'in önüne düştü. Savunmacının çektiği şut Evkur Yeni Malatyaspor ağlarıyla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Fenerbahçe devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda sakatlık şoku yaşandı. Boynunda problem yaşayan Neustadter oyuna devam edemedi ve kenar heyetinden değiştirilmesini istedi. 59. dakikada oyundan çıkan Neustadter'in yerine Luis Neto dahil oldu. Yayıncı kuruluşun bilgisine göre Neustadter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dakikalar 61'e geldiğinde Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı: Hızlı gelişen atakta Giuliano'nun pasıyla topla buluşan Fernandao, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı santrforun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Malatyaspor gole çok yaklaştı: Sağ kanattan açılan ortaya geriden gelerek iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermedi. Volkan, kritik bir kurtarış yaptı.

Fenerbahçe, dakikalar 77'yi gösterdiğinde bir kez daha gole yaklaştı: Mehmet Topal'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Nabil Dirar, yerden pasını arka direkte bulunan Alper Potuk'a vermek istedi ancak son anda araya giren Sadık Çiftpınar, kayarak yaptığı müdahale ile tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, 90+2. dakikada kendisini rahatlatan golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk ceza sahası içerisine girip son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkteki Giuliano'ya yaptı. Brezilyalı yıldız topu rakip filelerle buluşturdu ve bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti.

Volkan Demirel maçta yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe 2-0'lık galibiyetle puanını 47'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise ligde 4 maç sonra ilk kez kaybederek haftayı 34 puanla kapattı.

HABERTÜRK SPOR YAZARLARI, YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINI YORUMLADI

SERDAR ALİ ÇELİKLER: VOLKANİK GALİBİYET!

Her şeyin başında Aykut Kocaman; saçını sakalını toplamış, iki dirhem bir çekirdek giyinmiş, yüzünden akan negatif enerjisini, ümitsizliğini, ölü toprağını silkelemiş. Demek ki hoca hafta içini iyi geçirmiş. Bu iyi bir haber. Onun adına sevindim.

Takımı ise sahaya herhangi bir sürpriz olmadan, klasik deplasman 11’i ile sürmüş. İsla’nın yerine Şener’in oynaması doğru karar. “Yaptıklarını anlamlandıramıyorum” dediği, yandaş medyasına “Sene sonuna kadar maç yok” haberleri yaptırdığı Volkan’a da kaleyi teslim etmiş.

Malatya bu sahada iyi kapanıyor. 3 stoperle sağlam bir savunma hattı kuruyor. Kontralarla da skor arıyor. Ama maç bir başladı ki; hücum eden, pozisyon arayan, kanatlara inen, sağlı sollu orta yapan, 25. dakikada 5 kornere ulaşan bir Malatya var. Bu esnada F.Bahçe’yi Volkan ayakta tuttu. Malatya’nın gol atamaması Volkan’ın formu ile alakalıydı.

30’a kadar F.Bahçe rakip yarı alana doğru düzgün geçemedi desek yeridir. Bir duran top organizasyonunda Roman, golü atınca kaleci farkının skora da nasıl yansıdığını görmüş olduk. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe toparlandı oyuna ortak oldu.

İkinci yarının başında Fernandao ile 2 tane iyi pozisyondan yararlanamadılar, 60’la 80 arasında ise tamamıyla stop ettiler. Yani bir takım deplasman oyununda edilgen olmayı kabul edebilir, “Rakip gelsin ben bekleyeyim” diyebilir ama hiç mi hücum düşünmez, hiç kontraya kalkamaz, hiç mi topu kenarlara taşıyıp rakibin baskısını kırmayı düşünmez? Misal 72’de bir gol yeseniz ne yapacaksınız? Bu kadar risk altında bir defansif futbol, skoru koruma mantalitesi, İtalyan takımlarında bile görünmüyor artık! Ama Aykut Kocaman’ın hep diyoruz ya idefixleri var. 60 ile 80 arasında 1-0 öndeyken savunursun, bu esnada gol yersen Valbuena’yı hemen oyuna sokarsın, son 5 dakika da Soldado’yu koyarsın. Yok, dünkü gibi gol yemezsen rakibin iyice risk aldığı 80’den sonraki dakikalarda kontradan ikiyi ararsın. Sezon başından beri en ufak bir değişiklik yok.

Bu kritik galibiyet G.Saray maçı öncesi gerekliydi. Derbi öncesi moral bozukluğuna sokacak bir pozisyon yaratmaması açısından mühimdi. Kalan 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik F.Bahçe’nin alması gereken asgari sonuçlardır. Önümüzdeki hafta derbiden itibaren bu seriye giriyorlar. Keşke hocayı bu hafta ruhen toparlayan, onu depresyondan çıkartan, motivasyon unsuru (Bu bir kişi olabilir ya da kendisine böyle motivasyon gelmiş olabilir) oyunla ilgili farklı bir şey üretmeyi de sağlayabilse!..

VOLKAN DEMİREL

Maçın kahramanıydı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar, böyle kaleci performanslarıyla ilerleyebilirler.

7 yıl sonra yine galip Fenerbahçe, 7 yıl aradan sonra Malatya’da maça çıktı. Sarı-Lacivertliler, 13 Ocak 2011’de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig’de ikinci kez karşı karşıya geldi ve bu maçta da galip gelen taraf Kanarya oldu.

FAİK ÇETİNER: 3 POZİSYON, 3 FAUL

Fenerbahçe ilk kornerini ilk yarım saat dolarken kullandı. Bu kornerden 5 dakika sonra, kullandığı ikinci korner organizasyonunda da golü buldu. Yani gol, yine bir duran top sonucunda geliyordu. Halbuki oyun başlar başlamaz gördük ki; ev sahibi Malatyaspor sahaya kazanmak için çıkmış. Atak oynuyor, geride geniş alanlar bırakıyordu. Böyle bir rakip karşısında adam eksilten, oyunu dikine oynayan, çabuk atağa kalkabilen oyuncularla oynasanız, maçı da kolayca kopartabilirdiniz.

Aykut Kocaman’ın oyun felsefesi belli... Önce sağlam savunma, rakibe göz açtırmama. Sonra ani ataklar, duran toplar. Sonra da golü bulma. Maçı kolaya döndürecek oyuncular ise kulübede yanında. Mehmet Ekici, Valbuena, Alper Potuk gibi. Bu oyuncular sahada olmayınca, Fenerbahçe’nin oynadığı futboldan da keyif almak imkansız hale geliyor. Çünkü Aatif ve Dirar’la kanatlar çalışmıyor. Giuliano bir var bir yok. Fernandao yalnızları oynuyor.

Oyunun ikinci yarısına başlarken Kocaman hamle yapmadı. Çünkü takımı öndeydi. Bu yarıda da atak oynayan Malatyaspor, savunma yapan F.Bahçe oluyordu. Rakibin ofansif oyun ve kale önü becerisi olmayışı F.Bahçe’nin işine geliyordu. Kocaman son 20 dakikaya girilirken Fernandao’nun yerine Alper Potuk’la ilk hamlesini yapıyordu. Fernandao oyundan çıkmadan kaleciyle karşı karşıya topu içeri atsa, belki bu değişiklik de olmayacaktı. Alper Potuk’un oyuna girmesiyle, F.Bahçe biraz olsun top yapmaya, rakip kale önünde gözükmeye başladı. Nitekim de uzatma dakikalarında Alper’in mükemmel asistiyle Giuliano golünü attı. Maç da noktalandı.

Net galibiyete rağmen Fenerbahçe’nin futbolu tahmin ediyorum ki; kimseyi memnun etmedi. 90 dakikada ikisi golle sonuçlanan üç pozisyon ile 3 puan alındı. Maçın kazanılmasında başrol oynayanlar ise kaleci Volkan Demirel, Skrtel, Neustadter, Mehmet Topal, Souza ve Hasan Ali’ydi. Skora bakanlar, kötü futbol için Aykut Kocaman’a hesap sormazlar. Bu futbol, önümüzdeki haftaki Galatasaray maçının kazanılmasına yeter mi? Asla yetmez. Ama gerçek şu ki; F.Bahçe bilhassa Kadıköy’de ezeli rakibine karşı çok farklı oynuyor ve kazanıyor. Taraftar da camia da Kocaman da işte buna güveniyor.

SIKIYSA OYNATMA

Geçen hafta yaptığı basın toplantısında Volkan Demirel’i ismen topa tutan Aykut Kocaman, onu iki gün sonra affetti. Dünkü maçta Volkan Demirel yine önemli işler yaptı. Kameni’ye bakıp sıkıysa Volkan’ı oynatma.

DİRAR

Bir futbolcu, takımına faydalıysa banko oynar. Malatyaspor karşısında takımın kötülerinden olan Dirar, 90 dakika oyunda kaldı. Torpilinin Kocaman olduğunu biliyoruz. Oynatılma sebebi de karakteriymiş. Hayırlı olsun.

BÜLENT YAVUZ: GOLÜN İPTALİ DOĞRU

Evkur Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında son haftaların en formda hakemi Mete Kalkvan görev yaptı. 20. dakikada Malatya bir gol attı ancak yardımcı hakem Erdem Bayık ofsayt bayrağını kaldırdı. Adem de golü attı. Sonra gol iptal edildi diye kıyamet oldu. Ancak son derece doğru bir karardı. Çünkü golü atan Adem, arkadaşı en son oynadığında ofsayt pozisyonundaydı. 33. dakikada bu sefer benzer bir golü Fenerbahçe attı. Malatyalılar topyekün hakeme, “Bizim golü iptal ettin. Bu da ofsayttı” dediler. Oysa ki F.Bahçe’nin golü tertemiz, bal gibi goldü. 46. dakikada Malatyalılar penaltı diye itirazda bulundu. Ancak top Fernandao’nun ayağından eline gelmişti ki; zaten o el de doğal konumdaydı. Hakemin devam kararı doğru. Bunun dışında hakem Mete Kalkavan son derece dikkatli ve çalışkandı.