Yeni Malatyaspor, ikinci yarı için iddialı

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Erol Bulut, Süper Lig'de son haftalarda iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade etti.

Yaşadıkları puan kayıplarında hakem hatalarının da etkili olduğunu ileri süren Bulut, Göztepe maçını duran toplardan yedikleri gollerle kaybettiklerini dile getirdi.

Göztepe maçının genelinde üstün bir oyun sergilediklerini anlatan Bulut, "Golü yedikten sonra uyanıyoruz ve daha üst seviyede oynamaya çalışıyoruz. Bunu, golü yemeden, kendimiz attıktan sonra uygulamamız gerekiyor. Haftalardır takımım iyi oynuyor. Futbolcular elinden geleni yapıyorlar. Önümüzdeki maçlarda da bunu uygulamaya çalışacağız." diye konuştu.

Bulut, önlerinde zorlu maçlar olduğunu vurgulayarak, "Şu an biri kupada olmak üzere önümüzde 3 önemli maçımız var. Mevcut kadromuzla en iyi şekilde çalışıp istediğimiz oyunu sahada en iyi biçimde sergilemeye çalışacağız. Galatasaray ve Kayserispor maçından puanlar almak istiyoruz. Daha önce söylediğim gibi devre arası yapacağımız transferlerle ikinci yarıya daha güçlü başlayacağız." ifadelerini kullandı.

AYTAÇ: YENİLMEYECEK TAKIM YOK

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Aytaç Kara ise takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Herkesin takımı sahiplenmesi gerektiğini dile getiren Aytaç, "Kupadaki hedefimiz turu geçmek. İnşallah arkadaşlarımızla bunu başarırız. Umarım Galatasaray'a karşı en iyi şekilde mücadele ederiz. Yenilmeyecek takım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Rahman Buğra Çağıran ise iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kupada Osmanlıspor maçından güzel bir sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir ekip. Onların karşısında da sahamızda istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek.