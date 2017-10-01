7 puanla 12. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 puan farkla iki sıra altında bulunan Konyaspor'u evinde ağırlayacak. Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, evinden 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

YENİ MALATYASPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 7. haftası Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçı ile devam edecek. Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçı 1 Ekim 2017 Pazar günü saat 14.00'de başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda Koray Gençerler'in düdük çalacağı karşılaşma BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gençerler'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Erkan Engin olacak.

YENİ MALATYASPOR GALİBİYETE ODAKLANDI

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek araya Atiker Konyaspor'u yenerek girmek istediklerini söyledi.

Ravcı, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 6. haftanın kendileri için güzel geçtiğini belirtti.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında futbolcuların inanarak oynadığını ve alınan skorun da bunun göstergesi olduğunu dile getiren Ravcı, "Önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. İnşallah bu karşılaşmayı da 3 puanla kapatarak, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyoruz." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında takımdaki kadro değişikliğine değinen Ravcı, şunları kaydetti:

"Altyapı oyuncuları da dahil hepsi bizim futbolcularımız. Sezon boyunca hepsinden faydalanacağız. Oyuncuları iyi biliyor ve tanıyorum. Geçen hafta hak edene formayı verdik, takıma daha fazla katkı vereceğini düşündüğümüz oyuncularla kadromuzu oluşturduk. O kadroyu inanarak çıkardık, sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımızın da büyük katkısı oldu. 11 kişiyle saha çıkmak zorundasınız, 24 kişiyle çıkamazsınız, içlerinden bir 11 belirleyerek, sahaya çıkmak durumundasınız. Kadro seçiminde doğru yaptığımızı da maçtan sonra görmüş olduk."

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve oyuncuların tamamına bu süreçte ihtiyaç duyulacağını tekrarlayan Ravcı, "Belki 8-10 hafta faydalanamadığımız oyunculara da ihtiyacımız olacak, onlardan da yararlanacağız." ifadesini kullandı.

Sarı-siyahlı futbolcular, teknik sorumlu Hakan Çalışkan ve Ravcı gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

"TARAFTARLARIMIZLA BERABER TEK YUMRUK OLARAK GÜZEL BİR GALİBİYET ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar, Süper Lig'in 7. haftasında Atiker Konyaspor ile iç sahada yapacakları maçı taraftarın da desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Sadık Çiftpınar, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 6. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor'u yendikleri karşılaşmaya, sportif direktör Ali Ravcı'nın kendilerini hazırladığını belirtti.

Kazanacaklarına inandığını vurgulayan Sadık, "Zor bir süreçti ama bu süreci lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Karabük'e gelerek bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Takım olarak bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Önümüzde Konyaspor maçı var. Bu galibiyeti unutarak, Atiker Konyaspor maçına odaklanacağız. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni statta 5. haftada Bursaspor'la oynadıkları ilk maçta taraftar sayısının az olduğunu ifade eden Sadık, şunları söyledi.

"Kardemir Karabükspor karşısında aldığımız galibiyetle seyirci sayısının bu hafta artacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızla beraber tek yumruk olarak güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Stada gelsinler, son düdüğe kadar bizi desteklesinler, biz de alnımızın teriyle son düdüğe kadar mücadelemizi verelim."

Futbolculardan Rahman Buğra Çağıran ise Süper Lig tecrübesi olmamasına rağmen Kardemir Karabükspor maçında kendisine şans verildiğini belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Kendimizi ispatlamak ve değer kazanmak için çalışıyoruz. Atiker Konyaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Sonrasında ara var ve zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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