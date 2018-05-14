Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahalarında oynayacakları Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Karşılaşmaya Galatasaray'ın hızlı başladığını ve golü bulduğunu anlatan Gündüz, "Bireysel hatalardan iki gol yedik. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık ama olmadı. Hayırlısı olsun. Yenildiğimiz takım lig şampiyonluğunu neredeyse ilan etti." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, karşılaşmada Chebake, Mina ve Eren Tozlu'nun sakatlanmasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, bu maçı unutup ligin son haftasında sahalarında oynayacakları Kayserispor maçına odaklandıklarını kaydetti.

Bu maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Gündüz, "Kayserispor maçına da 3 puan parolasıyla çıkıp ligi 43 puanla bitireceğiz." dedi.

Gündüz, yeni sezon hazırlıklarının da başladığını aktararak, transfer komitesini oluşturduklarını ve çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.