Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olmayı istediklerini söyledi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir sürecin ardından Süper Lig'e "merhaba" dediklerini ve burada güzel işler yaptıklarını kaydetti.
Takımın mücadelesinden memnun olduklarını, malzemecisinden teknik direktörüne kadar herkesin güzel bir ortamda çalıştığını aktaran Gündüz, zorlu ekipler karşısında da Evkur Yeni Malatyaspor'un kalitesini gösterdiğini ifade etti.
Fenerbahçe yenilgisinin ardından Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerinde büyük moral olduğunu dile getiren Gündüz, "Güzel işler yapıyoruz. Yeni stadımızda ilk galibiyetimizi aldık ve taraftarımıza armağan ettik. Amacımız Süper Lig'de hep var olmak. Bunu başaracak güçteyiz. İlk kez mücadele etmemize rağmen lige alıştık." diye konuştu.
"GÜZEL FUTBOL SEYRETTİRİYORUZ"
Son alınan galibiyetin gelecek açısından kendilerini umutlandırdığını aktaran Erdal Gündüz, takımın her geçen gün birbirini daha iyi tanıdığını ve daha iyi işler yaptığını söyledi.
Teknik direktörleri Erol Bulut'un da takıma alıştığını aktaran Gündüz, "İlk yarının sonuna kadar tüm maçlara galibiyet parolasıyla çıkacağız. Taraftarlarımıza güzel futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Takımda 'Ligden düşeceğiz.' gibi bir düşünce söz konusu değil. Hedefimiz, bahsettiğim gibi burada hep var olmak. Bu süreçte taraftarlarımızdan tek isteğimiz bizden desteklerini çekmesinler." ifadelerini kullandı.
9 HAFTADA 11 PUAN TOPLADI
Süper Lig'e Osmanlıspor galibiyeti ile "merhaba" diyen Malatya temsilcisi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.
Attığı 15 gole karşılık kalesinde 17 gol gören sarı-siyahlılarda rakip takım filelerini 5 golle en fazla havalandıran Khalid Boutaib ise takımını sırtlayan isim olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'e, daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik adamın istifasının ardından anlaştığı Erol Bulut ile 3 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı.
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