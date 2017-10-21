Süper Lig'in 9.haftasında ligde zor günler geçiren Trabzonspor, yine ligin formsuz ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Akhisar Belediyespor'a 6-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal istifa etti. Yanal'ın istifası sonrası teknik direktör koltuğuna getirilen Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor'un, yeni Malatyaspor deplasmanında ne yapacağı büyük merak konusu. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte zorlu karşılaşmanın tüm detayları...

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 9.hafta maçlarıyla heyecan fırtınası devam ediyor. 50.yılında şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Trabzonspor'da, geride kalan 9 haftada istenilen sonuçlar alınamadı. 4 haftadır Süper Lig'de galibiyete hasret olan Trabzonspor'da, bardağı taşıran son damla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Akhisar Belediyespor'a karşı alınan 6-1'lik mağlubiyet oldu. Karşılaşmanın ertesi günü Ersun Yanal istifa etti ve hafta içerisinde yönetim Rıza Çalımbay ile anlaştı. Çalımbay, takımın başında ilk maçına Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkacak. Birçok Trabzonspor taraftarı Çalımbay yönetiminde takımının ne yapacağını merakla bekliyor.

Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da da işler iyi gitmiyor. Lig'e Ertuğrul Sağlam yönetiminde iyi bir kadro kurarak başlayan Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut'la anlaştı. Bulut takımın başında çıktığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bulut yönetimindeki ilk galibiyetini almak isteyen Yeni Malatyaspor'da da tek hedef taraftarı önünde kazanmak ve nefes almak. Galibiyetten başka çaresi olmayan iki takımın karşılaşmasına sahne olacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 21 Ekim 2017 Cumartesi (bugün) saat 19.30'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Zorluk derecesi yüksek Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Genç hakemin yardımcılıklarını, Kerem Ersoy, İlker Tatbak yapacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi Trabzonspor 8 haftada 9 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise, Trabzonspor'un 1 puan gerisinde 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMDA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Süper Lig'de bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan dört takımdan ikisi karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor hem içeride hem dışarıda oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. Trabzonspor aynı şekilde kalesini gole kapatmayan takımlardan. Evkur Yeni Malatyaspor sahasında oynadığı 4 maçta kalesinde 7 gol gördü. Bordo-mavililer ise deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini 9 gole kapatamadı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYIP

Trabzonspor deplasmanda deyim yerindeyse "yokları oynuyor." Bordo Mavililer, Süper Lig'de 181 gündür deplasmanda galip gelemiyor. Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini 181 gün önce şimdi teknik direktörü olan Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Antalyaspor'a karşı almıştı. Antalya'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile bitmişti.

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