Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe karşısında daha iyisini yapabilirdik"

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Sadık Çiftpınar ve Abdoulaye Sadio Diallo, sahalarında oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasında galibiyet hedefliyor.



Sarı-siyahlı futbolcular Diallo ve Sadık, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Diallo, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü yapacakları Trabzonspor karşılaşmasında, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında yaptıkları hataları tekrarlamak istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Çok zorlu bir maçtı ama buna takılıp kalmayacağız. Bu haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, Trabzonspor maçında iyi bir sonuç alacağız. Fenerbahçe maçında istediğim oyunu oynayamadım. Bundan sonra çok iyi çalışarak, beklentilerin hepsini karşılayacağım.Takımımızda çok iyi yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Biraz uyum problemi yaşıyoruz. Uyum problemini atlattıktan sonra iyi sonuçlarda gelecek."



Takımın defans oyuncusu Sadık Çiftpınar da Fenerbahçe maçında kötü oynamadıklarını ancak mücadeleye kötü başladıklarını kaydetti.



Maçın ilk beş dakikasında skorun 2-0 olduğunu, bunu kendilerinin de beklemediğini ifade eden Sadık, hataları düzeltmek için çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.



Kendisinin de Süper Lig'de üçüncü maçına çıktığını aktaran Çiftpınar, "Fenerbahçe'ye karşı takımda da birçok oyuncu ilk defa böyle bir atmosferin içerisinde bulunuyordu. Kolay değil ama daha iyisini yapabilirdik. 10 gün boyunca çok iyi çalışmıştık. Hocamızın bize söylediklerini tam anlamıyla yerine getirmek isterdik. Bu şekilde olmayabilirdi. En azından maç kafa kafaya başlar ve bir süre öyle giderdi." ifadelerini kullandı.



Rakiplerinden daha fazla topa sahip olduklarını ancak üretkenlik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Çiftpınar, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Önümüzde Trabzonspor maçı var. Fenerbahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmadan kendi sahamız ve seyircimiz önünde güzel bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz."

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Abdoulaye Sadio Diallo