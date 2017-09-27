Yeni MTV zam oranları - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 model arabaların MTV zam oranları

2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 model arabaların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar olacak? 2018 yılından itibaren binek arabaların Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam uygulanacak. Peki, 7-11 yaş arabaların yeni MTV zammı ne kadar olacak? İşte 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 model arabaların model model yeni MTV zam oranları...

7-11 yaş arası araçların eski ve yeni MTV oranları MOTOR HACMİ ESKİ MTV YENİ MTV 1300 cm ve aşağısı 252 TL 352 TL 1301-1600 cm 450 TL 630 TL 1601-1800 841 TL 1.177 TL 1801-2000 1.303 TL 1.824 TL 2001-2500 1.958 TL 2.741 TL 2501-3000 3.271 TL 4.579 TL 3001-3500 4.968 TL 6.955 TL 3501-4000 7.329 TL 10.260 TL 4001 cm ve yukarısı 10.475 TL 14.665 TL

7-11 YAŞ ARABALARIN YENİ MTV ZAM ORANLARI

7-11 YAŞ 7-11 YAŞ Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,30 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,40 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,60 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Fiat Egea Station Wagon 1,60 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Renault Megane HB ve Sedan 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Renault Megane HB ve Sedan 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Megane HB ve Sedan 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Passat 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Passat 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Passat 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Toyota Corolla 1,33 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota Corolla 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota Corolla 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Focus 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Ford Focus 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Focus 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Symbol 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Renault Symbol 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Astra 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Astra 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Polo 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Volkswagen Polo 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Volkswagen Polo 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Hyundai i20 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Hyundai i20 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Hyundai i20 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Honda Civic 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Honda Civic 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Dacia Sandero 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Dacia Sandero 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Golf 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Volkswagen Golf 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Golf 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Nissan Qashqai 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Dacia Duster 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Dacia Duster 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Peugeot 301 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Citroen C Elysee 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Citroen C Elysee 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Jetta 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Volkswagen Jetta 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Hyundai Accent Blue 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Hyundai Accent Blue 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Seat Leon 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Seat Leon 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Seat Leon 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Seat Leon 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Seat Leon 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Mercedes C180 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Mercedes C200 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Fiat Linea 1,30 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Fiat Linea 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Tiguan 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Tiguan 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Tiguan 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Hyundai Tucson 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Hyundai Tucson 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Opel Corsa 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Opel Corsa 1,30 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Opel Corsa 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Skoda Superb 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Skoda Superb 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Skoda Superb 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Skoda Octavia 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Skoda Octavia 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Skoda Octavia 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Skoda Octavia 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota C-HR 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 BMW 5.20i 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 BMW 5.30i 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 BMW 5.20d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Mercedes E180 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Mercedes E300 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Mercedes E220 d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Mercedes E350 d 3,00 ESKİ MTV 3271 YENİ MTV 4579 Peugeot 3008 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Nissan Micra 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Yeni Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Yeni Ford Fiesta 1,10 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Yeni Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Ford Fiesta 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Ford Fiesta 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Fiesta 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Kadjar 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Renault Kadjar 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Kadjar 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Seat İbiza 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Hyundai Elantra 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Yeni Kuga 1,50 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Ford Yeni Kuga 2,00 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Dacia Lodgy 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Audi A4 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Audi A4 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 BMW 3.18i 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 BMW 3.40i 3,00 ESKİ MTV 3271 YENİ MTV 4579 BMW 3.18d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 BMW 3.20d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Honda C-RV 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Audi A3 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Audi A3 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Audi A3 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Audi A3 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Kia Sportage 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Kia Sportage 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Kia Cerato 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota Auris 1,33 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota Auris 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota Auris 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Insignia 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Insignia 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Insignia 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824 Suzuki Vitara 1,30 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Suzuki Vitara 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Suzuki Vitara 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota Yaris 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Toyota Yaris 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Mokka 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Mokka 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Captur 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352 Renault Captur 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630