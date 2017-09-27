MTV zam oranları
OTOMOBİL

Yeni MTV zam oranları - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 model arabaların MTV zam oranları

2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 model arabaların model model MTV oranları...

2018 yılından itibaren binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam geliyor. İşte 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 model arabaların model model MTV zam oranları...

27 Eylül 2017 Çarşamba, 22:24:01 Güncelleme: 22:48:06

2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 model arabaların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar olacak? 2018 yılından itibaren binek arabaların Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam uygulanacak. Peki, 7-11 yaş arabaların yeni MTV zammı ne kadar olacak? İşte 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 model arabaların model model yeni MTV zam oranları...

7-11 yaş arası araçların eski ve yeni MTV oranları 
MOTOR HACMİ   ESKİ MTV YENİ MTV
       
1300 cm ve aşağısı   252 TL 352 TL
1301-1600 cm   450 TL 630 TL
1601-1800   841 TL 1.177 TL
1801-2000   1.303 TL 1.824 TL
2001-2500   1.958 TL 2.741 TL
2501-3000   3.271 TL 4.579 TL
3001-3500   4.968 TL 6.955 TL
3501-4000   7.329 TL 10.260 TL
4001 cm ve yukarısı   10.475 TL 14.665 TL

7-11 YAŞ ARABALARIN YENİ MTV ZAM ORANLARI

      7-11 YAŞ   7-11 YAŞ
Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,30 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok
Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,40 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok
Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,60 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok
Fiat Egea Station Wagon 1,60 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok
Renault Megane HB ve Sedan 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Renault Megane HB ve Sedan 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Renault Megane HB ve Sedan 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Passat 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Passat 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Passat 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Toyota Corolla 1,33 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Toyota Corolla 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Toyota Corolla 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Ford Focus 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Ford Focus 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Ford Focus 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Renault Symbol 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Renault Symbol 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Opel Astra 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Opel Astra 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Polo 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Volkswagen Polo 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Volkswagen Polo 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Hyundai i20 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Hyundai i20 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Hyundai i20 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Honda Civic 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Honda Civic 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Dacia Sandero 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Dacia Sandero 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Golf 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Volkswagen Golf 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Golf 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Nissan Qashqai 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Dacia Duster 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Dacia Duster 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Peugeot 301 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Citroen C Elysee 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Citroen C Elysee 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Jetta 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Volkswagen Jetta 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Hyundai Accent Blue 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Hyundai Accent Blue 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Seat Leon 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Seat Leon 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Seat Leon 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Seat Leon 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Seat Leon 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Mercedes C180 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Mercedes C200 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Fiat Linea 1,30 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Fiat Linea 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Tiguan 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Tiguan 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Volkswagen Tiguan 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Hyundai Tucson 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Hyundai Tucson 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Opel Corsa 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Opel Corsa 1,30 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Opel Corsa 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Skoda Superb 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Skoda Superb 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Skoda Superb 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Skoda Octavia 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Skoda Octavia 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Skoda Octavia 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Skoda Octavia 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Toyota C-HR 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
BMW 5.20i 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
BMW 5.30i 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
BMW 5.20d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Mercedes E180 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Mercedes E300 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Mercedes E220 d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Mercedes E350 d 3,00 ESKİ MTV 3271 YENİ MTV 4579
Peugeot 3008 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Nissan Micra 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Yeni Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Yeni Ford Fiesta 1,10 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Yeni Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Ford Fiesta 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Ford Fiesta 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Ford Fiesta 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Renault Kadjar 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Renault Kadjar 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Renault Kadjar 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Seat İbiza 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Hyundai Elantra 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Ford Yeni Kuga 1,50 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok
Ford Yeni Kuga 2,00 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok
Dacia Lodgy 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Audi A4 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Audi A4 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
BMW 3.18i 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
BMW 3.40i 3,00 ESKİ MTV 3271 YENİ MTV 4579
BMW 3.18d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
BMW 3.20d 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Honda C-RV 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Audi A3 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Audi A3 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Audi A3 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Audi A3 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Kia Sportage 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Kia Sportage 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Kia Cerato 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Toyota Auris 1,33 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Toyota Auris 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Toyota Auris 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Opel Insignia 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Opel Insignia 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Opel Insignia 2,00 ESKİ MTV 1303 YENİ MTV 1824
Suzuki Vitara 1,30 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Suzuki Vitara 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Suzuki Vitara 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Toyota Yaris 1,00 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Toyota Yaris 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Opel Mokka 1,40 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Opel Mokka 1,60 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630
Renault Captur 1,20 ESKİ MTV 252 YENİ MTV 352
Renault Captur 1,50 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630

 

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