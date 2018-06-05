Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) cam ambalaj atıkları toplamak için yeni bir sistem geliştirdi. Yeni Nesil Ödüllü Cam Toplama Sistemi ile cam ambalaj atıkları kaynağında ayırılacak. BİRCAM, Ciner Grubu bünyesinde yer alan Park Cam AŞ öncülüğünde, Uludağ Maden Suları Türk AŞ, Beypazarı İçecek AŞ, Kınık Maden Suları AŞ, Sarıkız Doğal Kaynak Suları AŞ firmalarının katılımları ile cam atıkların sıfır atık projesi kapsamında entegre atık yönetimini yapmak üzere kuruldu.

Bircam Vakfı Atık Yönetim Müdürü Çevre Mühendisi Eyüp Ayhan Balın, vakfın geliştirdiği Yeni Nesil Ödüllü Cam Toplama Sistemi’yle cam geri dönüşüm oranı ve kalitesinin yükseleceğini kaydetti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Balın, “Yeni Nesil Ödüllü Cam Toplama Sistemi’yle cam ambalaj atıkları kaynağında ayırılacak, kırılarak hacim azaltılması sağlanacak ve tüketiciye bu katkı karşılığında ödül verilecek. Kaynağında ayrılan cam ambalaj atıkları cam ambalaj üretim tesislerinde kullanılarak hammadde ve enerji tasarrufu sağlanacak” dedi.