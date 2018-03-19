Variety'nin isimsiz kaynaklarına göre, Facebook daha önce duyurduğu Oculus Go hepsi bir arada sanal gerçeklik (VR) başlığını 1 Mayıs'ta düzenleyeceği F8 geliştiriciler konferansında tanıtacak. Oculus tarafından geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan 199 dolarlık başlığın, 2018'in ilk çeyreğinde satışa çıkacağı açıklanmıştı.

Facebook'un Oculus Go'yu satışa sunmak için neden F8 etkinliğinin düzenleneceği mayıs ayını beklediği ise kesin olarak bilinmiyor. Söylentiler tedarik zincirinde yaşanan soprunların ya da Facebook'un bu konferansı daha ilgi çekici kılmak için geciktiği yönünde yoğunlaşıyor.

Facebook'un Sanal ve Artırılmış Gerçeklikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Bosworth, geçtiğimiz ay Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve bu yılki F8 etkinliğinin bugüne kadar Facebook'un en büyük VR ve AR duyurularına ev sahipliği yapacağını söylemişti.

Bugüne kadar Oculus Go'ya dair birçok söylenti ayyuka çıktı. Bunlar arasından başlığın Samsung Gear VR ile aynı işletim sistemini kullanacağı, 32 GB dahili hafıza sunacağı ve herhangi bir cihaza (telefon, bilgisayar v.b.) ihtiyaç duymadan kullanılabileceği öne çıkıyor.