Habertürk WhatsApp ihbar hattına bir mesaj gönderen Alper Tunç adlı Habertürk okuru, Malta'ya yaptığı vize başvurusunun tüm belgeleri olmasına karşın yeni pasaport olması nedeniyle kabul edilmediğini yazdı. Tunç, mesajında diğer bazı ülkelerin de vize vermediğini belirtti.

Bu mesaj üzerine ulaştığımız Tunç, oğlunun Malta'ya bir okul gezisi olduğunu ve bu nedenle ilgili vize şirketine başvuru yaptıklarını söyledi. Tüm belgeleri tamamladıklarını ve eksiksiz olarak vize şirketine teslim ettiklerini söyleyen Tunç, ancak ertesi gün kendilerine Malta'nın yeni pasaportlara vize vermediği bilgisinin iletildiğini anlattı.

Tunç, tüm belgelerin de halen vize şirketinde beklediğini sözlerine ekledi.

DİĞER ÜLKELERDEKİ SORUN GİDERİLDİ

Konu ile ilgili görüştüğümüz bir vize aracı şirketinin yetkilisi de yaşanan sorunları doğrulayarak, özellikle Avrupa ülkelerinde yeni pasaportlara vize alma konusunda zorlandıklarını ve bu zorluğun 1 hafta sürdüğünü söyledi.

Yetkili, daha sonra ise vize sürecinin normale girdiğini ve şu anda Avrupa ülkeleri ile ilgili bir problem kalmadığını belirtti. Malta ile yaşanan vize probleminin de sürdüğünü söyledi.

MALTA ONAY BEKLİYOR

Öte yandan İstanbul'daki Malta Başkonsolosluğu da yaşanan süreci doğruladı.

Konu ile ilgili bilgi almak için telefonla ulaştığımız konsolosluk çalışanı, mevcut durumda yeni pasaportlara vize verilmediğini ve halen Malta hükümetinden onay beklendiğini ifade etti. Malta'dan gerekli onayın gelmesinin ardından ise vize süreçlerinin normale döneceğini kaydetti.