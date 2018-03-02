2018 ilkbahar-yaz sezonunda renkler ön planda. Ayakkabıdan cekete, tişörtlerden pantolonlara kadar her parçada renk kullanımında cömertlik söz konusu. Öne çıkan renkler ise milenyum mavisi ve pembesi. Aynı şekilde turuncu, sarı ve tonları da dolaplarda yerini alacak. Takım elbiselerde bej ve gri tonlar hakim. Ton sür ton giyinmek bu sezonun tavırlarından biri olacak.

TROPİKAL DESENLER VE ÇİZGİLER

Birkaç sezondur kadın modasında görmeye alışık olduğumuz tropikal desenler, erkek modasında da kendisini gösteriyor. Tropikal desenlere bisiklet ve polo yaka tişörtlerde rastlayacağız. Faruk Sağın Stil Danışmanlığı Ekibi’ne göre, bu sezonda ceket, tişört ve pantolonlarda dikey çizgileri de deneyimlemek mümkün.

KETEN VE PAMUK KARIŞIMI DOKULAR

Desenler ve baskılardan bahsetmişken, kumaşların dokularına değinmemek olmaz. Bahar ve yaz aylarında tenin nefes alabilmesi açısından kumaş seçimleri oldukça önemli. Hatırlatmadan olmaz, bu senenin modası baştan aşağı beyaz giyinmek. Sezonun öne çıkan kumaş seçimleri keten ve pamuklu kumaşlar, beyaz veya bej parçalardan oluşan kombinlerde bütünlük sağlayacak.