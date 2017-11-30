Yeni Simge Sağın

HT Magazin’de yer alan habere göre, albüm için imajını da yenileyen ünlü popçu, şarkısına Murat Joker yönetmenliğinde aldatma konulu klip çekti.

Yeni şarkısının heyecanını Instagram’dan yaptığı yayınla paylaşan Simge’ye dostları ve fanlarından tebrik mesajları yağdı.

simge sağın