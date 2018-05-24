Snapdragon 710 işlemcili orta seviye akıllı telefonlar önümüzdeki ay raflara çıkmaya başlayacak. Bu yonga seti, son dönemin amiral gemisi modellerinde gördüğümüz yapay zeka özelliklerini ve Ultra HD video oynatma kabiliyetini uygun fiyatlı cihazlara getirecek.

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Aradaki fiyat farkını mümkün kılacak ise yapay zeka hızının ve genel performansın görece daha düşük olması olacak. Karşılaştırmak gerekirse, Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 845, hem yapay zeka hem de oyun performansı açısından 710’dan iki kat daha hızlı.

Bu telefonların 300 ile 900 dolar arasında fiyatlara sahip olması bekleniyor. Yeni Snapdragon 710’un getirdiği özelliklerse şöyle sıralanıyor: Portre modu, Ultra HD Premium görüntü desteği, kamera için görsel işleme/iyileştirme kabiliyetleri, güvenli yüz tanıma kilidi ve Adreno 6 serisi grafik işlemci desteği.

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