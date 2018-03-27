Android, akıllı telefon piyasasının tartışmasız en popüler işletim sistemi. Bununla birlikte, aynı şeyi tablet için söylemek pek mümkün değil. Tablet piyasasının günden güne kan kaybettiği bilinen bir gerçek. Bununla birlikte aynı kötü gidişin tablet piyasasındaki Android için de geçerli olduğu söylenebilir.

Bu duruma bir çare bulmak isteyen Google ise, yeni nesil tabletlerde yavaş yavaş Android'den Chrome OS'a geçiş yapıyor. Chrome OS ile piyasaya sürülecek olan ilk tablet ise Asus Chromebook Tab 10 olacak!

Asus tarafından tanıtılan ve ilk Chrome OS tabanlı tablet olan Chromebook Tab 10, 9,7 inç'lik 2048x1536 çözünürlükte ekrana sahip. 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip tabletin satış fiyatı ise 329 dolar olarak açıklandı.