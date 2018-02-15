Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden Ukrayna, bebek sahibi olmak isteyenlerin ilk başvurduğu ülke oldu. Gazete Habertürk'ün BBC Türkçe kaynaklı haberine göre; Avrupalı çiftler, taşıyıcı annelikte başı çeken Asya ülkelerinin istismar haberlerinin ardından birer birer bunu yasakladığı 2015’ten bu yana Avrupa’nın bu köşesini tercih ediyor. Ayrıca bu işlem ABD’yle kıyasla çok daha ucuza yapıldığı için Ukrayna tercih sebebi.

Taşıyıcı anne arayan ailelere tavsiyelerde bulunan yardım kuruluşu Families Through Surrogacy adlı Sydney merkezli yardım kuruluşundan Sam Everingham Ukrayna’da taşıyıcı anneliğe talebin sadece son birkaç yılda yüzde 1.000 arttığını söylüyor.

Ukrayna’yı çekici kılan taşıyıcı anneliğin yasal olmasının yanı sıra liberal kanunları. Gebeliğin başladığı andan itibaren çocuk sahibi olmak isteyen çiftler yasal olarak biyolojik anne baba kabul ediliyor ve taşıyıcı annenin alabileceği paraya bir sınır koyulmuyor. Bu durum da kadınların taşıyıcı annelik için kendi fiyatlarını belirlediği bir serbest piyasa oluşturuyor.

Ama süreç bu kadar da basit değil. Geldiğiniz ülkeye bağlı olarak bebeği Ukrayna dışına çıkarmak bürokratik bir kâbusa dönüşebiliyor. Aralarında İngiltere’nin de bulunduğu birçok ülkeden gelen çiftler aylarca ülkede kalmak zorunda bırakılabiliyor. Everingham “Ukraynalı bazı aracı kurumların taşıyıcı annenin sıkı kurallara uymaması durumunda ya da düşük yapması halinde para ödemediği durumlar gördük” diyor.

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