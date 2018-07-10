Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Ticaret Bakanı olarak yer aldı. Yeni hükümetin dikkat çeken isimlerinden biri de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu. Ruhsar Pekcan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Peki Ruhsar Pekcan kimdir, şimdiye kadar hangi görevlerde bulundu? İşte Pekcan'ın özgeçmişi...

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ruhsar Pekcan 1958 Manisa-Demirci doğumlur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezun olduktan sonra yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içmesuyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü konumunda.

Üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Halen DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği yaptı. IWEC 2012 Ödülü sahibi olan Pekcan, IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir.

İngilizce bilen Pekcan, evli ve iki çocuk annesi.



