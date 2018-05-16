Microsoft’un nisan ayında Windows 10 için yayınladığı bahar güncellemesi, Intel SSD 600p ve Intel SSD Pro 6000p serisi disklerin açılışta çökmesine sebep oluyor.

Microsoft, sorun çözülene kadar güncellemenin bu diskler üzerinde çalışan sistemlere yüklenmesini engelledi.

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Söz konusu sorunu yaşayan ve diskleri başlangıç ekranında yeniden başlayan kullanıcılar, F8 tuşuna basılı tutarak güncellemeyi silebilir ve bilgisayarlarını kullanmaya devam edebilirler.

Sorunun yalnızca Intel SSD’lerde meydana geldiği ve diğer markalara ait disklerin güncelleme sonrasında herhangi bir hata vermediği de gelen haberler arasında.

Microsoft’un Nisan 2018 güncellemesi beklenenden geç yayınladı. Güncelleme, test sürecinde bilgisayarların sürekli mavi ekran vermesi nedeniyle ertelenmişti.

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