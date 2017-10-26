Yeni yapılacak Alsancak Stadı'nda yaşanan ruhsat sorunuyla ilgili açıklama

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, temeli 9 Eylül'de atılan Alsancak Stadı için Konak Belediyesi'nin ruhsat vermemesiyle ilgili olarak "Ruhsat konusunda sağduyunun kazanacağı ve inşaat ruhsatının çıkarılacağına dair şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temeli Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan statla ilgili olarak yaşanan ruhsat sorununun üzücü olduğunu ancak konunun kısa sürede çözüleceğine inandığını belirtti.

Yaklaşık iki aydır belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Alsancak Stadı inşaatına otopark yönetmeliğini gerekçe göstererek ruhsat vermeyi reddettiğini belirten Ekmekçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Alsancak Stadı, İzmir'in en merkezi yerlerinden biri olup toplu ulaşım ağının kesişme noktasında yer almaktadır. Buna dayanarak ruhsat konusunda sağduyunun kazanacağı ve inşaat ruhsatının çıkarılacağına dair şüphemiz yok. Proje ve ihale sürecinde olduğu gibi bundan sonra da her platformda Alsancak Stadı'nın takipçisi olacağız."