Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Ulusal Kongre Merkezi’ndeki Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 Fuarı’nın açılış töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanan yeni yerli mühimatlarla ilgili takvimi açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bakan Canikli, fuar alanında Türk firmalara ait stantlardaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk savunma firmalarının DIMDEX-2018’e damga vurduğunu söyledi. Fuarda 33 Türk firmasının standının bulunduğunu vurgulayan Bakan Canikli, “Bu manzara bizim için gurur verici. Bunu fuara katılanlar da takdir ediyor” diye konuştu. Türk savunma sanayiinin geldiği noktaya dikkati çeken Bakan Canikli, bu alanda özel sektörün de önemli ilerlemeler kaydettiğini anlattı.

“Zeytin Dalı Harekâtı’nda da büyük oranda yerli ürünler kullanıyoruz, özellikle mühimmat açısından” diyen Canikli, Türk savunma sanayiinin kendi teknolojisini sıfırdan üretebilen bir konuma geldiğini belirtti. Türk savunma ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Canikli, “Burada sergilenen ürünlerin birçoğu da ihraç edilen ürünler” ifadesini kullandı. Türk firmalarının savunma sanayii ürünlerinin uluslararası pazarda yoğun ilgi ve itibar gördüğünü vurgulayan Canikli, dünya genelinde bu alandaki tekel yapının değişmeye başladığını bildirdi. Bu alanda ağırlığın Türkiye başta olmak üzere doğudaki bazı ülkelere yöneldiğini ifade eden Canikli, “Türkiye’nin milli gelirinin artırılması açısından da savunma sanayii önemli bir rol üstlenmeye başladı” diye konuştu.

Bakan Canikli Katar’daki DIMDEX- 2018’de Türk şirketlerinin stantlarını gezdi

Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 mm Kısa Menzilli Çelik Bilyeli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatının Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılmaya başlandığına yönelik açıklaması hatırlatılarak, “Başka yeni üretilen yerli silah ve mühimmat da harekâtta kullanılmaya başlanacak mı” sorusu üzerine Canikli, “Şu anda 70 milyar tutarında 700’e yakın proje yürüyor farklı şirketler tarafından. Bunlar peyderpey tamamlanıyor ve kullanıma veriliyor. Nisan ayı başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına verilecek, tüm dünyaya da pazarlanmak üzere hazır hale getirilecek” dedi.

‘AMACIMIZ BARIŞ, HUZUR’

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile birlikte Katar’ı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar’daki DIMDEX- 2018 fuarında Türk firmalarının stantlarını gezdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akar Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin “Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER