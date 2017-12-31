Yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni Zelanda, 2018'in ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi.



Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2018'e giren ilk ülke oldu. İHA'nın haberine göre, havai fişek gösterisinin yapıldığı Yeni Zelanda'da binlerce kişi 2018'in ilk dakikalarına 'merhaba' dedi.



Türkiye saati ile 14.00'da yeni yılı karşılayan Yeni Zelanda'daki Sky Tower'da dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.

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