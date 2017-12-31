İyisiyle kötüsüyle 2017’yi ardımızda bırakırken her yıl olduğu gibi iyi dileklerle karşılıyoruz yeni yılı. Baştan söyleyelim, astrolog Hande Kazanova ve Öner Döşer, 2018’in zorlayıcı etkilere sahip bir yıl olacağını söylüyor. Ancak önceden tutulma zamanlarını, dikkat çektikleri tarihleri göz önünde bulundurursak bir nebze olsun etkisini azaltabiliriz kendi hayatlarımızda. Bir değişim, dönüşüm dönemindeyiz kuşkusuz. Yeme-içme alışkanlıklarımızdan teknolojiye, kariyer planlarımızdan ekonomiye birçok alanda eski anlayışlarımızı bırakıyoruz. Peki bizi 2018’de nasıl etkiler bekliyor ve burçlar bunlardan nasıl etkilenecek? Hande Kazanova ve Öner Döşer cevapladı.

ÖNER DÖŞER: BU YIL DEPRESYON ARTACAK

Bu yıl bizi neler bekliyor, 2018 nasıl etkilere sahip?

Bu yıl Satürn Oğlak burcundayken yeni yıla giriyoruz. Kış sortisiyle birlikte biraz soğuk bir dönemde yılı karşılıyoruz. Satürn en soğuk olanı anlatan gezegen, oğlak da en soğuk burç. Oğlak, toprak elementinden bir burç. Ekonomiyi, ihtiyatlı olmayı, uzun vadeli planları anlatıyor. Aynı zamanda kemerleri sıkma zamanı. “Ayağını yorganına göre uzat” lafı 3 yıl gündemimizde olacak. Uranüs büyük değişimlerle alakalıdır. Yavaş ama kalıcı değişimler bekleniyor. Nakit para dolaşımının giderek azalacağı ve dijital para birimlerinin daha fazla vurgu kazanacağı bir döneme giriyoruz.

Bitcoin’e ilgi artmaya devam ediyor o halde...

Eğer bankacılık sistemi hızlı gelişen teknolojiye ayak uyduramazsa zorlanacak. Biraz geriye gidip Satürn’ün Oğlak burcundan geçtiği zamanlara bakarsak önümüzü nasıl daha net görebileceğimizi görebiliriz. Uranüs’ün Boğa’dan geçtiği 1933-1938 arası ABD, finansal depresyon döneminde. Bankacılıkta müthiş bir reform dönemi. Sosyal güvenlik alanında da reform yapılmış. Boğa konforla, maddi güvenceyle alakalıdır. Konfor alanımız değişiyor. Eskiden kendimize müsaade ettiğimiz bazı şeyleri sınırlamak zorunda kalacağız. “Benim ne lüksüm var ki” desek de, bunlardan vazgeçebiliriz. Borsada ani çıkışlar bekliyorum. Haziran sonu ağustos sonu arası dalgalı zamanlar... Buna piyasa depremi denebilir. Fiziksel depremlere de dikkat çekeceğim, böyle bir döngüye de giriyoruz...

Eyvah!

Bilhassa 13 Temmuz’daki güneş tutulması ile 27 Temmuz’daki ay tutulması arası dikkat çekiyor. Güneş tutulmasında tam dolunay fazı dediğimiz karşıt konuma geliyor. Yeni Ay’da bir enerji devreye girer, dolunayda ortaya çıkar. Son bir yıldır biriken şeylerin açığa çıkacağı bir zaman. Ekonomik ve fiziksel anlamda da...

‘GAYRİMENKUL FİYATLARI 2020’DE YÜKSELECEK’

Biz ekonomiden devam edelim. Yeni yılda dijital para birimlerine geçişten bahsediliyor...

Uranüs teknoloji, Boğa da para birimleriyle alakalı. İkisi arasında uyumlu açı var. Yani dijital paraya geçiş çok zor olmayacak. Temmuzda bitcoin’le ilgili de spekülatif hareketler, teknolojik sorunlar olabilir. Parayı kullanış tarzımız değişiyor. Bence nakit para kullanımı minimuma inecek. Euro ve dolara gelince... Elveda Avrupa Birliği diyorum. 2021 ve 2022 Avrupa Birliği için zor zamanlar.

İnşaat sektörüne dair ne söyleyebilirsiniz?

Bu yılın en zorlayıcı tarafı depresyonun artmaya başlaması. Yatırımcıların bu dönemde temkinli olduğunu görüyorsunuz. Oğlak burcunun olayı inşa etmek. İnşaatçılar, müteahhitler Oğlak burcu kapsamına girer. 2018 inşaat sektöründe ciddi zorlanmalar zamanı. Ağustosun 15’i ile sonunda gerileme, aksama var. Tabii ki sağlam firmalar ayakta kalacaktır ama bir uyarı yapmak istiyorum. Bu dönemde müteahhitleri doğru seçin. Çünkü “Tamamlayamadı, bırakıp gitti” gibi şeyleri çok duyacağız. 2020 global krizin tepe noktası. Eskiden satın aldığımız şeyleri kiralama yoluna gidebiliriz. Gayrimenkul fiyatları 2020’den sonra yükselecek.

Birikim öneriniz var mı?

Dijital paralardan bahsetsek de hâlâ önemli olacak. Birikimlerine uzun zaman dokunmayacak kişiler gümüşe yatırım yapabilirler. 2022 gümüşün prim yapacağı dönem.

‘1988-90 doğumluların zamanı geldi’

2018 için karamsar bir tablo çizdik, hiç mi iyi bir şeyler yok?

Öner Döşer: Satürn’ün Oğlak burcundan geçtiği zamanlar “çalışan kazanır” dönemi. Sorumluluk alan, uzun vadeli düşünen, realist kişiler yükselecek. Alternatif işbirlikleriyle Türkiye için fırsatlar yılı. Çin, Türkiye için iyi bir alternatif. Rusya ile işbirlikleri devam edecek. Süper güç el değiştiriyor. Biz de köprü konumundayız. Borsamız enteresan iyi bir atmosfer yaratabilir. Ayrıca gençler ve çocukların gelişimi için güzel bir yıl. Çocukların okumasına yardım edebilirsiniz. Spor ve sanatta büyük gelişmeler yaşayabiliriz. Ülkemiz için pesimist değilim.

Hande Kazanova: Geçtiğimiz 2.5 yıl herkes gelecekle ilgili önemli adımlarını attı. Önümüzdeki 2.5 yıl bu adımların sağlamlığı test edilecek. Toplumun hayrı için çalışan kurumlar hızla gelişecek. 13 Temmuz’da hayatımızla ilgili adımlar atacağız. Mart ayını zorlayıcı görüyorum. Topraklarımız, güvenliğimiz, sınırlarımızla, depremler ya da doğal afetlerle bağlantılı konuların tetiklendiği bir dönem olabilir.

Ö.D.: Yeme içme sistemimizde de ciddi reform var. 2018-2026 dünyada vejetaryen ve vegan sayısının artacağını gösteriyor. Hayvansal gıdalardan aldığımız proteini haplarla almaya başlayacağız. Satürn Oğlak’tan geçerken “Fit ol, kendine dikkat et, spor yap” diyor bize.

H.K.: Aynı zamanda tabiata dikkat çekiyor. Hormonal dengede de değişiklikler olacak. Özellikle tiroitler... Çok hızlı bir zaman dilimindeyiz. “Zamanın lordu” denir Satürn Oğlak için. Önceliklerimizi iyi belirlemeliyiz yoksa bu hıza ayak uyduramayacağız.

Ö.D.: 1988-1990 yıllarında doğan jenerasyonun rol zamanı geldi. Hayatlarında artık taşların yerine oturacağı bir zaman dilimi.

H.K.: Yazın evliliği düşünenler varsa mayıs ya da eylül ayına bırakmaya özen göstersinler. Çünkü haziran ayında da yapabilirler ama 16’sında Ramazan Bayramı, 26 Haziran’da Mars gerilemesi devreye girecek; bu, girişim ve aktiviteler için uygun değil. Evlilik girişiminde bir sorunla karşılaşılırsa bu erkek tarafından gelebilir.

Hande Kazanova’dan 2018 burçları

Koç: Disiplinli, istikrarlı ilerlerseniz başarılı olabilirsiniz. İş hayatınızda karşınıza fırsatlar çıkacak. Toplum önünde olmaktan ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmayın. Zira yapacağınız işlerde kendinizi topluma kabullendirmek her şeyden önemli olabilir. Maddi alanlarda fırsatlar çıkabilir. Beklenmedik insanlardan hayatınızı iyiye doğru değiştirecek etkiler göreceksiniz. Elinize sorunlu ve çözümü zor olan önceden uğraştığınız bir miras geçebilir. Partnerinizin parasal olarak hayatında da güzel gelişmeler yaşanabilir. Sigorta ve vergi konularında şans sizden yana olacak.

Boğa: Birkaç yıl boyunca fikirlerinizi kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekecek. Başınızdan büyük işlere kalkışırsanız hukuksal sıkıntılar, eğitim zorlanmaları ve seyahat zorluklarıyla karşılaşabilirsiniz. Uzaktaki akrabalarınız sizi etkileyebilir. Evlilik, ilişkiler ve ortaklı işlerinizde fırsatlar sizinle olacak. Taşınmayı düşünüyorsanız hayat sizi destekleyecek.

İkizler: Ortaklaşa gelirler, banka, kredi, faiz, vergi, miras alanlarınızda sorumluluklarınız devrede olacak. Ortak gelirlerinizin üzerine odaklanacaksınız. Beraber çalışacağınız insanların hayatında güzel değişimler oluşabilir.

Yengeç: Bu yıl arkanıza alacağınız rüzgârla aşkı hissedecek, yaşayacak ve aşkın sizi geliştirdiğini göreceksiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız uygun bir dönem. 2018 evlilik, ikili ilişki ve ortaklı işler alanınızda sorumluluklarınız ve testleriniz başlıyor.

Aslan: İş, hizmet ve sağlık alanlarına odaklanabilirsiniz. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekecek. Sorumluluklarınızı ertelemeyin. Bu yıl ev ve aile konularında güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Emlak alım satımından kazanç sağlayabilirsiniz. Ailenizi ve yuvanızı genişletmek isteyeceksiniz.

Başak: 2018’de hayat size birçok açıdan gülümseyecek. Bu yıl aşk hayatınızda, çocuklarla ilişkilerinizde ve yaratıcılık alanlarınızda önemli dersler almaya başlayacaksınız. Yapmak istediğiniz sanatsal ve kreatif işlere olumlu bir etki söz konusu. Uzun soluklu işlere imza atabilirsiniz.

Terazi: Aile hayatınıza, ev konularınıza yönelik hareket edeceksiniz. Arazi ve toprakla bağlantılı işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yuvanızı kurmak, aile sorumluluğunu üstlenmek öne çıkabilir. Aile büyüklerinizin hayatındaki bazı sorunlar, hastalıklar ve problemler de olasılıklar arasında. Belki bir akraba veya aile büyüğünüzün sizinle aynı evde yaşaması mümkün.

Akrep: Şanslı bir yıl sizi bekliyor ama yakın çevre sorumluluklarınız sizi bunaltabilir. Akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki dönüşümler ve testler yüzünden hayatı biraz daha dar algılamanız mümkün. Hayatınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Bu yıl kendinize güveniniz tam olacak. İnsanları kolaylıkla etkilemeyi başaracaksınız. Kafanızda kurduğunuz planlar için harekete geçin.

Yay: Paranın değerini, sahip olduğunuz şeyleri sorgulayacaksınız. Çok çalıştığınız ve çeşitli iş fırsatlarıyla karşılaşacağınız bu dönemde gelen parayı tutmak, biriktirmek ve doğru yatırımlarda bulunmak önemli olacak. Bu süreçte huzurun, değerlerin ve güvenliğin maddi güçle ilgili olmadığını fark edebilirsiniz. Hastane, devlet kurumları, büyük şirketler, yardımlaşma dernekleriyle işleri olanlar, yurtdışından yana şanslı olabilirler. Yine sahne arkası işler, sinema, bale, resim, dans, koreografiye dayalı işlerinizde, yazım alanlarınızda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Oğlak: 28 yıllık bir döngüyü kapattınız ve yeni bir döngü başlatıyorsunuz. Dünyayı yeniden keşfediyor, yeni sorumluluklarınızı fark ediyorsunuz. Bu çok güzel, zira neye ihtiyacınız olduğunu önünüzdeki 2.5 yılda göreceksiniz. Bu yılı yeniden doğuş yılı olarak görün.

Kova: Olaylar kontrolünüz dışında gelişebilir. Kendinizi akışa bırakmanın da bazen güzel olacağını öğreneceksiniz. Kaderinize razı gelmeli, bazen zorlansanız da yaşadığınız olaylardan önemli sonuçlar çıkarmalısınız. Önemli bir tamamlanma sürecindesiniz. 29 yıllık satürn sürecini bitirme aşamasındasınız. Bu yüzden var olan olaylar, gelişen durumlar karşısında paniğe kapılmayın, karamsarlıktan uzak durun.

Balık: Çevrenizi, arkadaşlarınızı gözden geçireceğiniz bir dönem. Dostlarınızın iç yüzünü göreceksiniz, bazılarıyla dostluklarınız sağlamlaşırken bazılarına veda etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu dönem gelecek planlarınızı, hayat yolunda kimlerle ilerleyeceğinizi belirlediğinden hayatınızdan çıkan insanlar sizi üzmesin. Medya, yabancılarla işler, ticaret, ithalat, ihracat, yayıncılık, hukuk, iş seyahatleri, eğitmenlik, eğitim, deniz aşırı ülkelerle girişilecek ticaret, turizm sektörlerinde şansınızı artırabilirsiniz.