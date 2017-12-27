Yeni yıla özel 9 altın öneri!

Hedefler, hayaller ve beklentilerin umut yarattığı yeni yıl heyecanla bekleniyor. Yeni bir yıl; bu güne kadar olması beklenen, gerçekleştirilemeyen hedefler için umut içeriyor. Sıkıntılı, üzüntülü zamanların telafi edileceği yeni bir başlangıç olarak görülüyor. Fakat her yeni yıla girerken alınan kararların bir kısmını uygulamaya geçirilirken, bir kısmı ise gelecek yıllara saklanıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Nehir Kürklü yeni yılın nasıl karşılanması gerektiğine ilişkin 9 öneride bulundu.
1 - Aldığınız kararları zamana yayın
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kişiler geçmiş yaşadıklarını değerlendirir, ihtiyaç duyduğu şeyleri anlamaya çalışır. Deneyimlerden faydalanmak, alınan kararları hayata geçirmek için yeni yıl fırsat olarak görülür ve kişiyi motive eder. Bu olumlu süreçten olduğunca yararlanmak için; uygulanabilir hedefler oluşturmak ve tasarlanan eylemleri birden bire yapmaya çalışmak yerine zamana yaymaya çalışmak faydalıdır.
2 - Gerçekçi kararlar alın
Yeni yıl için kararları ve planları tek bir güne bağlamayarak, sağlıklı bir ruh haliyle mantıklı adımlar atılmalıdır. Yaşam kalitesinin artabilmesi için kişinin yeni yıla dair gerçekçi beklentiler içine girmesi önemlidir. İstekleri ve kararları olumlu sonuçla gerçekleştirebilmek için detaylı olarak planlı ve kontrolcü davranmak gerekmektedir. Hedeflerin olumlu cümleler kurarak belirlenmesine dikkat edilmelidir. Hedeflenen kararları gerçekleştirebilmek için amaç doğrultusunda net cümleler kurmaya, çevreyle paylaşılarak fikir almaya özen gösterilmelidir.
3 - Alınan kararlarınızı ertelemekten kaçının
Herkes yaşanan olumsuzlukları geçen yılla birlikte bırakmak ister. Çünkü yeni yıl umutlarla ve yeni kararlarla gelir. Birçok kişi yeni yıl için “sigarayı bırakma, spor yapma, derslerine zamanında çalışma, hobi edinme, sosyalleşme” gibi bir sürü kararlar verir. Verilen bu kararların sağlıklı bir psikoloji için yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
4 - Kararlarınızı uygulamaya geçirin
Kişinin kendine ve geçirdiği yıla olan inancının kaybetmemesi için kişinin yaşadığı ortama göre uygun olan kararlar hiç vakit kaybetmeden uygulamaya geçirilmelidir. Ayrıca bazı yeni yıl hedeflerinin ve beklentilerin gerçekleşmediği zaman kişi de hayal kırıklığı yaratabilme olasılığı da artabilmektedir. Kişilerin bu süreçten etkilenmemesi ve hayal kırıklığının depresyona ve kaygı bozukluklarına dönüşmemesi için yeni yılda olgun düşünerek ve uygulamaya geçirebilmesi mümkün ve kolay kararlar alabilmeleri gerekmektedir.
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