HT Pazar'dan Alihan Mestci'nin haberi...

8 Ocak

Amerikan Başkanı Woodrow 'Wilson'ın 1. Dünya Savaşı sonrası dünya konjonktürüne etki eden 14 prensibi açıklamasının 100. yılı.

10 Şubat

II. Abdülhamid'in ölümünün 100. yılı.

9-25 Şubat

2018 Kış Olimpiyatla Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde...

4 Mart

Oscar Ödül Töreni'nin 90'ıncısı yine bir pazar günü.

18 Mart

34 adayın yarışacağı Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde tek favori 4'üncü dönemine hazırlanan Vladimir Putin.

4 Nisan

"I have a dream" (Bir hayalim var) konuşmasıyla dünya tarihine damga vuran Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi Martin Luther King Jr.'ın ABD Memphis'te bir suikaste kurban gitmesinin 50'nci yılı.

19 Nisan

Ağabeyi Fidel Castro'nun ardından asaleten 2008'de makama gelen Küba Devlet Başkanı Raul Castro görevi bırakıyor. Küba'da seçimler var.

3 Mayıs

Bir jenerasyona adını veren ayaklanmayı ateşleyen Paris Sorbonne'daki öğrenci mitinginin 50'nci yılı.

5 Mayıs

"Kapital"in yazarı Kari Marx'in 200. doğum günü.

15 Haziran

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 15 Haziran Cuma.

14 Haziran-15 Temmuz

21. Dünya Kupası, 14 Haziran Perşembe günü TSİ 18.00'de Moskova'da oynanacak Rusya-S.Arabistan maçıyla başlayacak ve 15 Temmuz Pazar günü yine saat 18.00'de oynanacak final maçıyla son bulacak.

18 Ağustos-2 Eylül

18'inci Asya Oyunları Endonezya'da.

21-24 Ağustos

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı.

EYLÜL

Dünyada zorla yerlerinden olan 65 milyon insanın yüzde 84'ü fakir ülkelerde. 193 ülkenin 2016'da imzaladığı, mülteci ve göçmenlerin durumuna "çare arayan" New York Deklarasyonu gereğince, yine bu ülkelerin katılımıyla Eylül 2018'de yeni küresel ilkeler belirlenecek.

15 Eylül

1929 Büyük Buhranı'ndan sonraki en büyük küresel finansal krizi ateşleyen Lehman Brothers Bankası'nın iflasını açıklamasının 10'uncu yılı.

29 Ekim

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılı 29 Ekim 2018 Pazartesi kutlanacak.

30 Ekim

Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 100'üncü yılı.

10 Kasım Atatürk'ün olumunun 80. yıl

26 Kasım

NASA uzay aracı InSight Mars'a inecek.

25 Aralık

İngiliz aktris Emily Blunt'ın canlandırdığı fantastik mürebbiye Mary Poppins, uçan süpürgesiyle birlikte beyaz perdeye geri dönüyor.

2018'in mutsuzları

Yunanlılar ve kriz:

Gallup Küresel Mutluluk Araştırması'na göre müreffehler arasında 2017'nin en stresli milleti Yunanlılardı. Ekonomik krizin etkisi devam ediyor ve edecek de...

Nükleer endişe kaynağı

Kuzey Kore - ABD savaşı:

Kim Jong-un ve Donald Trump arasındaki sözlü sataşma bir nükleer savaşa dönüşebilir mi? Düşük ihtimal ama imkânsız değil.

Ekonomik yıkım

Hem de petrol zengini Venezüella'da:

Economist Dergisi Venezüella ekonomisinin yeni yılda yüzde 6'dan fazla küçüleceğini tahmin ediyor. Enflasyonun yüzde 1000'i geçeceği ülkede gıda ve ilaç kıtlığı çoktan başladı.

Suriye krizinin gölgesinde

Yemen iç savaşı:

Yemen'de iran'la S.Arabistan arasında süregelen vekalet savaşının bilançosu ağırlaşıyor: 10 bin sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 4 milyon Yemenli evinden oldu. Açlık ve 750 binin üzerine çıkan kolera vakasıysa bir o kadar endişe verici. Çözüm? Ufukta gözükmüyor.

Kültür sahasında sıkı rekabet

Çin tepeye oynuyor:

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde Çin yeni yılda zirveye çıkabilir. 53 kültürel ve doğal alanla listede lider olan italya'nın bir gerisindeki Çin, 2013'ten bu yana listeye 29 yeni alan sunarak 52'ye ulaştı (Bu sırada italya'dan 5 yeni alan katıldı). Nihayetinde Çin, italya'yı tahtından edecek gibi...

Mısır'da seçim

Renkli adaylar da var:

Mart veya Nisan 2018'de yapılması beklenen Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yüksek ihtimalle ikinci dönem için adaylığını koyacak. Seçimlerde Sisi'nin karşısına çıkacak muhtemel adaylar arasında 2012 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Muhammed Mursi'ye kaybeden eski başbakan Ahmed Şefik başı çekiyor. Diğer muhtemel adaylar arasındaysa bir insan hakları hukukçusu ve NASA'da çalışan bir uzay bilimcisi var.

Ay turizmi başlıyor

Mars'ın da zaptı yakın:

Elon Musk'ın patronu olduğu SpaceX, 2018 içinde iki uzay turistini Ay'a taşıyacak. Mars'a yolculuk ise 2022'de...

En ince köprü Marea

Tek kablo, iki kıta:

Bir sulama hortumundan daha kaim olmayan ultra hızlı fiber optik kablo Marea, Facebook ve Microsoft sponsorluğunda, ABD ve ispanya arasına döşendi; yeni yıl itibarıyla iki kıta arasındaki veri transferi hızını saniyede 160 terabite çıkaracak.

% 3.5

Uçak bileti fiyatlarında beklenen artış oranı.