Yeni polis maaşları ne kadar oldu? Polis maaşlarına kaç TL zam yapıldı? soruları binlerce polis memuru tarafından araştırılıyordu. İşte ayrıntılar...

Hükümet ile sendikalar arasındaki memur maaşlarıyla ilgili gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda;

2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Baş Komiser için, 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

Polis Memuru için de, 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

MEMUR-SEN TARAFINDAN HÜKÜMETE 3 ALTERNATİF SUNULDU!

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunuldu.

Memur-Sen tarafından sunulan ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

Memur-Sen tarafından sunulan ikinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Memur-Sen tarafından sunulan üçüncü teklifte ise, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KAMU-SEN VE KESK TARAFINDAN HÜKÜMETE SUNULAN ÖNERİLER!

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10 artı yüzde 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8'lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise, diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3,450 liraya çıkarılmasını istiyor.