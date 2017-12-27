Çin takviminde 16 Şubat 2018'de başlayacak köpek yılı, Çinliler tarafından iple çekiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 1946'da, yani Köpek Yılı'nda doğmuş olmasından dolayı, Çin'in kuzeyindeki Şensi bölgesinin Taiyuan kentindeki bir AVM, Noel ağaçlarının ortasına devasa bir Trump'a benzeyen köpek heykeli oturttu. Trump'ın simgesi haline gelen saç şekli, tartışmalarda havaya kalkan işaret parmağı ve kırmızı kravatı da unutulmadı.

Çinli astrologlara göre, tanınan birinin doğumuyla Çin takviminin denk gelmesi, iyi şansa işaret. Köpek yılında doğan Trump'ı ise zeki, çalışkan ve samimi olarak nitelendiriyorlar.

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