YouTube'a gelen yeni güncelleme, Android kullanıcılarını büyük bir görüntü kirliliğinden kurtarıyor. Yeni güncellemeyle birlikte artık YouTube'a giriş yapan Android kullanıcıları, dikey pozisyonda çekilmiş videoların yan kısımlarında yer alan siyah boşlukları görmeyecek.

Uzun süredir dillendirilen ve sonunda Google tarafından el atılan problemin çözümü ise hayli basit. Artık bu tip videolar, olabildiğince ekranı kaplayacak şekilde gösterilecek. Bunun için tek yapılması gereken şey ise, videonun sağ alt kısmında yer alan "büyüt" tuşunu kullanmak.

Bu yeni güncelleme sayesinde Android kullanıcıları, 16:9 en/boy oranında olmayan videoları da, daha rahat ve kaliteli bir şekilde izleyebilecekler.