Yeni Zelanda yok olabilir!

Uzmanlar, Yeni Zelanda'nın tetiklenen fay hattı nedeniyle dev tsunami dalgaları ve deprem kuşağında olduğu konusunda uyardı.

Uzun zamandır uykuda olan Hikurangi fay hattı, 14 Kasım 2016'da yaşanan 7.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle uyandığını açıkladılar.

Yeni Zelanda merkezli bilim şirketi GNS'de araştırmacı Ursula Cochran, sık sık depremlerle sarsılan ülkeyi büyük bir tehlikenin beklediğini aktardı.

"2011'de Japonya'da yaşanan ve 16 bin kişinin ölümüne sebep olan 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami dalgalarını düşünmeliyiz. Eğer Yeni Zelanda'da korkulan gerçekleşir, 9 büyüklüğünde deprem meydana gelirse, ardından oluşacak tsunami dalgaları özellikle ülkenin batı kıyılarındaki adalara sadece 7 dakika içinde ulaşacak. Olası 9 büyüklüğündeki bir sarsıntı, deprem ölçüm birimlerine göre geçen yıl Kaikoura'da yaşanandan 11 bin kat daha güçlü olacak." diye konuştu.

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