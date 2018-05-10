Yapay zeka yetenekleri ve çift kamera sistemiyle öne çıkarılan Zenfone 5, 10 Mayıs’tan itibaren Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Çerçevesiz ekranlı orta seviye bir Android’li akıllı telefon olan Zenfone 5, yapay zekanın yardımıyla daha güzel fotoğraf çekilmesini mümkün kılıyor. Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, hem fotoğraf çekilmeden önce hem de çekildikten sonra en güzel görüntüyü oluşturmak için otomatik iyileştirmeler yapıyor.

Telefon ayrıca kullanıcısının şarj etme ve kullanım alışkanlıklarını öğrenerek, pilin bir sonraki şarj etme seansına kadar bitmemesi için akıllı güç tasarrufu ayarlamaları gerçekleştiriyor.

Yeni Zenfone 5’in teknik özellikleriyse şöyle sıralanıyor: Qualcomm Snapdragon 636 işlemci, 4 GB - 6 GB bellek, 64 GB depolama alanı, 6,2 inç Full HD+ ekran, 12 MP ve 8 MP ön kameralar, 8 MP arka kamera, 3.300 mAh pil.

Zenfone 5’nin Türkiye satış fiyatı 1.999 lira olarak belirlendi.