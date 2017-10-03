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Bu durum özellikle ana durak ve aktarma istasyonlarında hemen her gün istisnasız yaşanan bir görüntü. Ancak dün sabah Yenibosna’da çekilen izdiham görüntüleri artık oturmak için oluşturulan kuyrukların bile ötesine geçildiğini gösterdi. Durakta öyle kalabalık vardı ki metrobüse kuyruğuna girmek için bile üstgeçitte ikinci bir kuyruk oluştu.