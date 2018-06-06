HT Egeli'de yer alan habere göre, Türkiye’de 130 bin civarında üyesi olan 104 esnaf odası sektörün geleceğini İzmirli Aykut Yenice’ye teslim etti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nun olağan genel kurulunda 3. defa genel başkanlığa seçilen Yenice, işletmelerin sorunlarının giderilmesi ve Türk lezzetlerinin korunup tanıtılması amacıyla 4 yıllık bir yol haritası belirledi.

104 esnaf odasına bağlı 130 bin civarında işletmeyi temsilen bu sorumluluğu üstlenen Aykut Yenice, tek aday olarak girdiği ve tüm üyelerin oylarını aldığı genel kurulda, sektörün 4 yıllık projelerini de açıkladı.

YEMEK KARTLARI SORUNU

Çalışanları ile birlikte 1 milyon kişiden fazla insanın geçim kaynağı olan lezzet sektörünün mevcut sorunlarının çözümü için önemli adımlar atıldığını anlatan Yenice, “Belimizi en çok büken yemek kartlarındaki 20 yıllık sorunu çözdük. Komisyon oranlarını düşürülmesini ve masrafların komisyon içine dahil edilmesini sağladık” bilgisini verdi. Esnafın sanal hizmetler için ödemek zorunda kaldığı diğer komisyonların da en aza düşürülmesi için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Yenice, “Bizler vergisini düzenli ödeyen, Türk ekonomisine önemli katkıları olan bir sektörüz.

Bir başka sıkıntımız da merdiven altı. Merdiven altı faaliyet gösteren firmalar hem kaliteyi düşürüyor, hem de tüketicinin sağlığı ile oynuyor. Bunları bitirinceye kadar savaşmaya kararlıyız” dedi.

GASTRONOMİ TURİZMİ

Turizmin Türk ekonomisinin amiral gemilerinden biri olduğuna da dikkat çeken Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, gastronomi turizminin önemine dikkat çekti. Sektör temsilcileri olarak turizmin bu alanında Türk ekonomisine de ciddi katkılar sağladıklarını anlatan İzmirli Başkan, yeni dönemde gastronomi turizminin geliştirilmesi ve ekonomik katkısının büyümesi için özel çalışmalar yapılacağını söyledi. Lezzet sektörünün sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi amacıyla nitelikli eleman yetiştirilmesi, üyelerin eğitilmesi ve hijyen denetimleri çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Yenice, “Sektörümüzün gelişmesi hem üyelerimizin refahı, hem de ekonomimize sağladığı katma değer açısından son derece önemli. Hep birlikte ve dayanışma ruhu içinde var olan değerlerimizin korunup geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması konusundaki çabalarımız artacak” diye konuştu.

13 federasyon arasında tek İzmirli yönetici

Türkiye’de yasalar, kayıt altındaki esnafın bulundukları kentlerde odalar, üst makam olarak da federasyonlar tarafından temsil edilmesini emrediyor. Türkiye’de Anayasa gereği esnaf teşkilatları 13 federasyon çatısı altında toplanmış durumda.

Bu 13 federasyon içinde sadece Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanlığı dışında bir İzmirli tarafından yönetilen bir başka federasyon bulunmuyor.

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