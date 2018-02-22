Gazete Habertürk'teki habere göre; Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsü’nde düzenlenen “Yenikapı Bizans Batıkları” konferansında, İstanbul’un tarihi mirasını yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine götüren ve dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden sayılan Yenikapı kazılarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

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