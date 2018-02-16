Sevgiliye yenilebilir çiçek

Antalya'da faaliyet gösteren Erüst Tarım, minyatür sebzeler, çok sayıda ot çeşidinin yanı sıra yenilebilen 13 türde çiçek üretiyor. DHA'nın haberine göre bu çiçekler sofralarda süsleme ve dekoratif amaçlı da kullanılıyor. Firmanın sahibi ve genel müdürü Mustafa Erüst, Serik ilçesi Gebiz bölgesindeki 1 dönümlük serada ürettikleri yenilebilir çiçeklerin, lüks restoran ve 5 yıldızlı otellerden talep gördüğünü söyledi.

TALEP ARTTI

Fasulye çiçeği, erik çiçeği, elektrik çiçeği, salatalık çiçeği, soğan çiçeği, menekşe çiçeği gibi 13 çeşit yenilebilir çiçek çeşidi olduğunu belirten Erüst, çiçeklerin aynı zamanda salatalarda ve yemek süslemelerinde kullanıldığını kaydetti. Çiçeklerde roka, tere gibi bilinen tatların olduğunu aktaran Mustafa Erüst, çiçeklerin tıbbi açıdan faydaları olduğunu anlattı.

MİNİ SEBZELER ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çiçeklerin büyük bölümünü Uzak Doğu'dan getirdiklerini kaydeden Mustafa Erüst, aynı zamanda mini sebzeler ve mikro filizler yetiştirdiklerini de vurguladı. Mini sebzelerin büyümesi için hiçbir çaba göstermediklerini aktaran Erüst, "Tabak süslemelerinde sıkça kullanılıyor. Kişiye özel porsiyonluk üretim yapılıyor. Oteller ve sağlıklı beslenmek isteyenler bu ürünleri tercih ediyor. Büyümesi için hiçbir şey vermediğimiz için daha sağlıklı. Görsel çekiciliği olduğu için çocukların okullarında rahatlıkla yiyebileceği, sağlıklı, organik ürünler" dedi.

Mikrofilizlerin tohumlarını çimlendirip belli oranda boylandırdıklarını kaydeden Mustafa Erüst, bu filizlerdeki vitaminin çok daha fazla olduğunu, dolayısıyla besleyici olduğunu söyledi.

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