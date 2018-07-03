Yenilenebilir enerjide yeni kooperatif modeli

Yenilenebilir enerji kooperatiflerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile en yüksek sözleşme gücü olan ortağın büyüklüğü en küçüğün 20 katı ile sınırlandırıldı. Yani en küçük ortağın 10 kilovat üretebildiği bir kooperatifte en büyük ortağın sözleşme gücü en fazla 200 kilovat olabilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için hayata geçirilen kooperatif modeli giderek yaygınlaşıyor. Sayıları 26’yı bulan yenilenebilir enerji kooperatiflerine yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulacak. Sanayi ve ticarethane tarife gruplarında yer alan abonelerin kuracağı kooperatiflerde, en yüksek sözleşme gücüne sahip ortak, en düşük ortağın en fazla 20 katına eşit olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde, tüketim birleştirmesini yaparak gerekli altyapıyı oluşturup enerji üretmeye başlayan kooperatifler için oran artırılabilecek.