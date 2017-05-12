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'Madeo' Ruhu Boğaz'a Taşındı

İstanbul’un en ünlü restoran ve barları arasındaki yerini alan Madeo, 12 Mayıs Cuma günü kapılarına acacak olan İstanbul Boğazı’nın en ünlü eğlence mekanı Sortie ile birlikte yaz sezonuna merhaba diyecek

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Boğazı'nın eşsiz manzarası ve atmosferine sahip Sortie’nin içinde kapılarını açacak olan Madeo, yaz sezonuna kaldığı yerden devam edecek. 

Boğaz hattında İstanbul eğlence ve gece hayatının nabzını tutmaya devam edecek olan Sortie’de lezzet ve eğlence tutkunlarıyla buluşacak olan Madeo, sezon boyunca bir çok sürprize de imza atacak.

Geçtiğimiz yaz Alaçatı’da, kış sezonunda ise Karaköy’de eğlence ve lezzet anlayışını değiştiren Madeo, İtalyan mutfağı ağırlıklı menüsü, farklı lezzetleri, zengin menüsüyle misafirlerine hizmet verecek.

Eğlence dünyasına farklı bakış açısı getiren ‘Madeo', ayrıca beach&restaurant konseptiyle 19 Mayıs itibariyle Alaçatı'da 'Madeo Beach Alaçatı’ olarak kaldığı yerden devam edecek.

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