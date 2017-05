'Baoli' İstanbul’a Geliyor

Boğaz’ın en ünlü eğlence mekanı Sortie’de kapılarını açan Madeo, sürprizler dolu geçireceği yaz sezonunu 21 Mayıs Pazar akşamı dünyaca ünlü konsept partileriyle bilinen Baoli’yle kutlamaya hazırlanıyor.

İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası ve atmosferine sahip Sortie ile birlikte Baoli'yi İstanbul'da ağırlayacak olan Madeo, uzun yıllar unutulmayacak bir geceye ev sahipliği yapacak.

Dünya’nın en ünlü eğlence durakları Miami ve Cannes’da özel konsept partilere ev sahipliği yapan Baoli’nin ‘My boyfriend is out of town’ temasıyla gerçekleştirilecek olan muhteşem gece de ayrıca Baoli Cannes’ın resident DJ’lerinden Tito, uzun yıllar unutulmayacak bir performansa imza atacak.

Eğlence dünyasına farklı bakış açısı getiren ‘Madeo', ayrıca beach&restaurant konseptiyle 19 Mayıs itibariyle Alaçatı'da 'Madeo Beach Alaçatı’ olarak yaz sezonuna kaldığı yerden devam edecek.