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Mackenzie - Childs, ikonikleşen tasarımları ile artık Nişantaşı’nda!

Zamanın durduğu büyüleyici bir kasaba da ruh ikizini bulan bir çiftin aşklarından doğan, sınır tanımayan tasarımların adresi olan Mackenzie–Childs; Amerika’dan sonra ilk mağazasını İstanbul – Nişantaşı’nda açtı

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Mackenzie – Childs sürprizlerle dolu bir etkinlik ile kapılarını dekorasyon tutkunlarına araladı. Etkinlikte konuklar Flapper Swing grubunun canlı performansını dinlerken bir yandan da Courty Check ve Flower Market desenleri ile fenomenleşen mutfak ve dekor ürünlerini incelediler. Keyifli ve özel showların yer aldığı etkinlikte; Mackenzie-Childs’ın farklı objeleri için konuklar kendi elleriyle çiçek aranjmanları hazırladılar.

Konuklar müzik ve floristler eşliğinde çiçeklerin taze dünyasını, el boyaması MacKenzie – Childs ürünleri ile şık dekore edilmiş mağazada bütünleştirdiler.

Nişantaşı’nda gerçekleşen keyifli açılışa, Mackenzie-Childs tutkunlarının yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Bu isimler arasında Siren Ertan, Burcu Ziyal,Dilek Birgen, İpek Köse, Zeynep Toker, Serap Sarı, Begüm Özer, Özge Peker,Aslıhan Güner, Özlem Güsar vardı.

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