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Yalın'dan Yaz Sürprizi

Türk pop müziğin başarılı ismi Yalın, ‘Bayıla Bayıla’ albümünün üçüncü klibini, sözleri ve bestesi kendisine ait olan ‘Kader Ne Söylüyorsa’ şarkısına çekti

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‘Bayıla Bayıla’ albümüyle müzik listelerini alt üst eden aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Yalın, yaz öncesi bir sürprize imza atarak sevenlerinin karşına bu kez ‘Kader Ne Söylüyorsa’ şarkısıyla çıkıyor.

Çekimleri Bozcaada’da 2 günde gerçekleşen ‘Kader Ne Söylüyorsa’ şarkısının klibinde Yalın’a genç ve yetenekli oyuncu Cevahir Turan eşlik etti.

Yönetmen koltuğuna Murad Küçük’ün oturduğu ‘Kader Ne Söylüyorsa’ şarkısının klibi, 26 Mayıs Cuma günü müzik kanallarında ve dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

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