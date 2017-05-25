‘Bayıla Bayıla’ albümüyle müzik listelerini alt üst eden aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Yalın, yaz öncesi bir sürprize imza atarak sevenlerinin karşına bu kez ‘Kader Ne Söylüyorsa’ şarkısıyla çıkıyor.

Çekimleri Bozcaada’da 2 günde gerçekleşen ‘Kader Ne Söylüyorsa’ şarkısının klibinde Yalın’a genç ve yetenekli oyuncu Cevahir Turan eşlik etti.

Yönetmen koltuğuna Murad Küçük’ün oturduğu ‘Kader Ne Söylüyorsa’ şarkısının klibi, 26 Mayıs Cuma günü müzik kanallarında ve dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.