Yenipazar'ın elektriği güneş enerjisinden üretilecek

İller Bankası görevlileriyle araziyi gezen Belediye Başkan İlhan Özden yaptığı açıklamada, projenin ilçe için çok önemli olduğunu söyledi. Proje kapsamında İller Bankasından alacakları kredinin geri ödemesini 10 yılda yapacaklarını dile getiren Özden, 10 yıl sonra santralden sağlanan tüm gelirin belediyeye kalacağını anlattı.Santralden 1 megavat elektrik üretileceğini dile getiren Özden, şunları kaydetti:



"İnşallah proje hayata geçirildiğinde 10 yıl sürede borçları bitmiş kendini amorti etmiş olacak. 10 yıl sonra tamamen getirisi belediyenin olacak. Aylık kredi taksitlerinin dışında 10 yıl bize ayda 20 bin lira civarı getirisi olacak. Bizim gibi küçük belediye için iyi para. Belki 10 yıl sonra biz burada olmayacağız ama o dönemler bu santralden elde edilecek para, Yenipazar'a aktarılacak. İçme suyu tesislerinin elektriği bedava olacak, tüm tesisler, belediye binası, arıtma tesislerinin elektrikleri bedava olacak. Biz de bunu vatandaşımıza yansıtacağız. Gerek içme suyunda, kanalizasyonda, atık suda, gerekse diğer hizmetlerde olsun elde edeceğimiz geliri vatandaşımıza böyle yaymayı planlıyoruz."



Ürettikleri elektriğin önce ilgili kuruma sonra da dağıtım firmasına verileceğini belirten Özden, firmanın da elektriği önce ilçeye vereceğini kalanının da değerlendireceğini söyledi.Bu proje sayesinde gelecekte belediyenin sunduğu bazı hizmetlerden ücret alınamayabileceğini dile getiren Özden, "Belki de atık su bedelini kaldıracağız faturalardan. Bir şekilde vatandaşa yansıtacağız. Belediyelerin hizmet alanı geniş, bu parayı yine vatandaşa hizmette kullanacağız" dedi.



İller Bankasından gelen heyet ile ilçe girişinde 19 bin metre karelik belediyeye ait alanda yer tahsisi yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Özden, "Belediyenin tüzel kişiliği adına kayıtlı bir arazi. Niyet hayır, akıbet hayır. Burası bizim için tam anlamıyla verimli bir arazi. Atıl vaziyette bekleyen bir araziyi de ekonomiye kazandıracağız" diye konuştu.

Bu Konu İle İlgili Haberler