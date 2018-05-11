Yenisey - Petrotrest maçı ne zaman?

Rusya FNL maçında Yenisey ile Petrotrest, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. 78 puanlı Yenisey 3. sırada bulunuyor, Petrotrest 55 puana sahip ve 6. sırada. Yenisey, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Petrotrest, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 203 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yenisey kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Petrotrest sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

Yenisey son haftadaki SKA Energiya müsabasında 3-1 yenildi.

Petrotrest ise Khimik Dzerzhinsk maçında 2-1 yenildi.

Yenisey, evinde 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 36 gol atıp 11 gol yedi.

Petrotrest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Petrotrest, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.