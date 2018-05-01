Yenisey - Volgar-Gazprom maç önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Yenisey, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Volgar-Gazprom takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 74 puanlı Yenisey 3. sırada bulunuyor, Volgar-Gazprom 42 puana sahip ve 12. sırada. Yenisey, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Volgar-Gazprom son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; Yenisey galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Volgar-Gazprom galibiyet oranı 12.50.

Yenisey son haftadaki Spartak Nalchik müsabasında 1-0 yenildi.

Volgar-Gazprom ise Dinamo Moscow karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Yenisey, 34 gol attı ve 10 gol yedi.

Volgar-Gazprom, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Volgar-Gazprom, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.