Yeovil Town - Mansfield Town maçı öncesi rakamlar

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Yeovil Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Mansfield Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Yeovil Town 47 puanla 19. sırada, Mansfield Town 68 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yeovil Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mansfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 329 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yeovil Town kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Mansfield Town sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Yeovil Town son haftadaki Colchester United müsabasında 2-0 yenildi.

Mansfield Town ise Crawley Town karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Yeovil Town, evinde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 23 gol yedi.

Mansfield Town, dış sahada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mansfield Town 22 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.