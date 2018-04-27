Yeovil Town - Mansfield Town maçı öncesi rakamlar

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Yeovil Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Mansfield Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 47 puanlı Yeovil Town 19. sırada bulunuyor, Mansfield Town 68 puana sahip ve 8. sırada. Yeovil Town son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Mansfield Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 329 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yeovil Town kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Mansfield Town sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Yeovil Town son hafta oynanan Colchester United maçında 2-0 yenildi.

Mansfield Town, Crawley Town karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Yeovil Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Yeovil Town, kendi sahasında 27 gol attı, 23 gol yedi.

Mansfield Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Mansfield Town, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.