Adana'da, tutuklanan Ö.T.'nin, 8'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Tamer Salman'ı, "Benim sevdiğim kızın fotoğraflarını beğenip, etiketleme yapmışsın" dedikten sonra çıkan kavgada boğazından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.



OLAY

İHA'nın haberine göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 8'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tamer Salman ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen 17 yaşındaki Ö.T. kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralan öğrenci, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra katil zanlısı Ö.T. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. 15 yaşındaki Tamer Salman'ın yakınları da sinir krizleri geçirip, gözyaşları döktü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER