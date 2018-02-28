Adana'da ayrılmak isteyen eşi Dilek Taciroğlu'nu (37), 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve 41 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Serkan Taciroğlu (37), mahkemede verdiği ilk ifadesinde öldürme kastının olmadığını öne sürdü.
Olay, 23 Kasım 2017'de merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce görücü usulüyle oto kiralama işiyle uğraşan Serkan Taciroğlu ile evlenen Dilek Taciroğlu'nun bu beraberlikten engelli bir çocuğu oldu. 2 yıl önce çocukları ölünce, iddiaya göre Serkan Taciroğlu alkol ve uyuşturucuya başladı. 5 ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden eşini tehdit eden Serkan Taciroğlu'na mahkeme 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü Serkan Taciroğlu, sokakta yalnız yürüyen eşini eve dönmesi için dövüp 9 yerinden bıçakladı. 'Burası sana mezar olacak' diye bağıran Serkan Taciroğlu, kan kaybeden eşinin başında bir süre bekledikten sonra kaçtı. Yaralı kadın ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Eşini bıçaklayan Serkan Taciroğlu olaydan 9 gün sonra yakalanarak tutuklandı.
'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'
DHA'nın haberine göre; Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Serkan Taciroğlu hakkında 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eşi Kasten Öldürmeye teşebbüs, Hakaret, Silahla Tehdit' suçlarından 41 yıl hapis cezası istemi ile dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Serkan Taciroğlu verdiği ifadesinde, "Dilek ile 2015 Aralık'ta epilepsi hastası oğlumuzu kaybettik. Psikolojisi düzelsin diye ailesine gitmesine izin verdim. Daha sonra benden boşanmak istedi, kararına saygı duydum. Zaten uzaktan akrabaydık. Benimle ayrı yaşarken nişan oldu, sözlendi diye duydum. Sosyal medyada biriyle fotoğrafını gördüm. Olaydan 15 gün önce boşanma duruşmamız vardı. Bende kulağıma gelen sözleri kendisine söyledim. Çocuğumuz yeni öldü, birileriyle fotoğraf atıyorsun dedim. 'Öküz öldü ortaklık bitti herkes kendi yoluna' dedi. Bir tantuni tezgahından bıçak alıp 3-4 kez bacaklarına sapladım. Ambulans diye bağırdım. Olay yerine geri gelmedim. Bıçağı daha sonra havaalanı civarında araçtan attım. Olay sırasında, 'seni öldüreceğim' demedim, öldürme kastım yoktu" dedi.
'BENDEN EBEDİYEN AYRILIYORSUN'
Dilek Taciroğlu ise, 2007 yılında evlendiklerini ve 1 hafta sonra şiddet görmeye başladığını öne sürdü. Taciroğlu şöyle konuştu:
"Olay günü yengemle halı yıkamacıya gitmiştik. Sonra yengem ayrıldı ve ben babamın evine gitmek için yürüyordum. Arkamdan geliyormuş görmedim. Kollarımdan tutup kendine çevirdi. Bana yaklaşma, dokunma dedim. 'Sana çok iyi dokunacağım' dedi. Küfür etmeye ve sürüklemeye başladı. Eve götürmek istedi. 'Benden boşanacakmışsın' diyerek sürüklüyordu. Montunun altından ekmek bıçağı çıkardı. Bu kez 'tamam seninle geleceğim' dedim. 'Bıçağı görünce mi geleceksin?' diyerek karnımdan bıçakladı. Ben kendimi yere attım. 'Burası senin mezarın olacak' deyip bu kez bacağımdan bıçakladı. Kendimden geçtim, sokakta 10-15 kişi vardı. 'Yaklaşanı vururum' dedi. O yüzden kimse yaklaşamadı. 2-3 adım attı 'öleceksin' dedi. Gözümü tekrar açınca kalçamdan bacaklarımdan bıçakladı. Etraftakiler, 'öldü' diye bağırınca, 'Benden şimdi ebediyen ayrılıyorsun' dedi. Sonra gözümü hastanede açtım. Şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
Mahkeme heyeti, Serkan Taciroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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