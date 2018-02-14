Alınan bilgiye göre Hakan A., içerisinde arkadaşının da bulunduğu hafif ticari aracını, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir şans oyunu bayisi önüne park etti.

Hakan A. ve arkadaşı İsmail A. araçtan inmeden önce kar maskeli 2 kişi pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Aracın içine yatarak saldırıdan yara almadan kurtulan Hakan A. ve arkadaşı İsmail A. durumu polise bildirdi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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