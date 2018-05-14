Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü motosikletin üzerinden fırlarken frene takılı kalan ayakkabısı ise dikkatlerden kaçmadı.

İHA'nın edindiği bilgiye göre, Mustafa Harmancı idaresindeki motosiklet, Atatürk Caddesi Valilik kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Yalçın'a çarptı. Motosiklet daha sonra yolda bulunan 2 demir dubayı da yerinden sökerek durabildi.

Yaşanan kaza sonucu Mustafa Harmancı motosikletinden fırlayarak asfalta düşerken, sürücünün ayakkabısının motosiklet frenine takılı kalması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Harmancı ile yaya Mustafa Yalçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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