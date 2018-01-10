Amerika Birleşik Devletleri’nde anayola doğru ilerleyen polis aracının önüne geyik çıktı. İHA'nın haberine göre polis, geyiğin çekilmesi için sirenini ve kornasını kullansa da adeta büyülenmiş gibi olan hayvan hareket etmedi. Araçtan inen polis, geyiği yol üstünde acımasızca silahla vurdu.

abd

abd polisi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER