Psikolojik sorunları da olduğu öğrenilen sürücü alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırınca kendinden geçti. Kendi silahı ile kafasına silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

İHA'nın edindiği bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi'nde otomobili ile seyreden 32 yaşındaki İlker Dinçer, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetini ibraz edemeyen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Dinçer, Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Dinçer, daha sonra ehliyetini almak üzere evine gitti. Jandarmaya ehliyetini veren Dinçer, karakoldan dışarı çıktıktan bir süre sonra yanındaki silahla kafasına sıktı.

Ağır yaralanan Dinçer, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, kurşunun beynine ağır hasar verdiği, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Dinçer'e, daha önce 18 kez çeşitli ihlallerden trafik cezası kesildiği tespit edildi. Araç kiralama firması işleten ve maddi sıkıntılar yaşayan şahsın, son zamanlardan psikolojik sorunlar da yaşadığı öğrenildi.

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