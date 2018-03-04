Eminönü'nde tarihi Ahi Çelebi Camisini bu sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle yine su bastı. Caminin bahçesi ve giriş bölümü tamamen sular altında kaldı. Caminin halılarının bir kısmı ıslandı. Cami imamı öğlen saatlerinde camiye geldiğinde pantalon paçalarını sıvayıp terliklerini giyerek camiye girebildi. Öğle namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların bazıları da ıslanmamak için duvarlara tırmanarak camiye girebildi. Bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.



DHA'nın haberine göre, imam, cemaatin ayaklarının ıslanmaması için bahçeden cami girişine kadar taş döşeyerek kendince çözüm bulmaya çalıştı.





"BURAYI SÜREKLİ SU BASIYOR, TUVALET PİSLİKLERİ DE BURAYA GELİYOR"



Camiye namaz kılmak için gelen Mustafa Esen 'Burayı sürekli su basıyor, biz bu durumdan şikayetçiyiz. Bizim caminin hocası ilgileniyor ama sesini duyan yok. Millet camiye giremiyor, namazını kılamıyor, gelen geri dönüyor. Belediyeye söylüyoruz, kimse bizim sesimizi duymuyor. Hep yağmur yağdığından böyle oluyor. Tuvalet pislikleri de buraya geliyor' diye konuştu.



Cemaat ve cami imamı bu duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti.

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